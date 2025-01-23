Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию: главное к утру

К текущему утру, пока вы спали, стало известно, что экспорт продовольствия в РФ могут ограничить, Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию, россиянам предложили направить накопления на вкладах на ипотеку, а в Иркутской области дорожают туры на Байкал. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Умеренная инфляция

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что России нужно выходить на умеренную инфляцию. «Здесь важно внимательно отслеживать состояние спроса, его отраслевую структуру, а также объемы кредитования», – отметил глава государства. Он пояснил, что необходимо в целом избегать дисбалансов в экономике на потребительском рынке.

Вклады на ипотеку

Эксперты предложили россиянам направить накопления на вкладах, который по стране сейчас порядка 50 трлн рублей, на ипотеку. Предполагается, что если деньги не попадут в оборот, то нового витка роста цен не будет, а граждане смогут приобрести жилье на приемлемых условиях, которые теперь стоит разработать банкам.

Ограничение для стабильности

Правительство РФ рассмотрит возможность ограничения экспорта продовольствия, если ситуация будет складываться не в пользу стабильности внутреннего рынка страны. По мнению властей, необходимо делать ставку на производство отечественных продуктов. Контроль обеспечения экономической доступности основных видов продовольствия будет продолжен.

Дорогой Байкал

В Иркутской области зафиксировали рост цен на туры на Байкал на 15%. Это среднее значение, поскольку увеличение стоимости по разным услугам и локациям неравномерно. Стоит отметить, что ожидается повышение стоимости и летних путешествий. Это связано с туристическим налогом, который начал действовать в регионе. Предполагается, что цены изменятся уже после текущего зимнего сезона.

Из БЦБК в туркластер

Процесс активной модернизации площадки бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) продолжается в Иркутской области. Ее рассчитывают включить в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Промплощадку хотят сделать новой точкой развития города. На территории бывшего предприятия хотят создать отели, объекты спортивного направления, спа, банные комплексы, кафе и рестораны. Это позволит создать новые рабочие места.