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Директора спортивных комплексов в Братске обвинили в 7 взятках и 11 подлогах

В Братске осудят главу муниципального учреждения «Дирекция спортивных сооружений». Его обвиняют в причастности более чем к 20 эпизодам преступлений, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в период с 2020 года по 2023 год руководитель получал взятки от лиц, которые фактически не выполняли назначенные им в качестве наказания обязательные работы, и вносил ложные сведения в соответствующие документы уголовно-исполнительной инспекции. Сумма взятки варьировалась от 10 до 25 тысяч рублей.

СК отмечает, что директор может быть причастен к семи эпизодам получения взяток, 11 эпизодам служебного подлога и трем эпизодам злоупотребления полномочиями.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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