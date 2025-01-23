26% бизнесменов оценивают свое положение в 2025 году негативно

Остальные предприниматели нейтральны или оптимистичны. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

26% работодателей считают, что 2025 год для их компании сложится не лучшим образом. Противоположного мнения придерживаются 30% опрошенных, которые оценивают перспективы своего бизнеса позитивно. 40% рассчитывают на стабильную ситуацию, а еще 5% затруднились ответить.

Интересно, что оценка положения компании в наступившем году заметно отличается в зависимости от уровня должности респондентов. Так, среди СЕО и собственников бизнеса позитивно настроены 32%, а среди руководителей отделов и подразделений – только 32%. Среди HRD и руководителей отделов по персоналу с оптимизмом смотрят в будущее 40%, а среди линейных специалистов по подбору – 31%.

Наиболее часто позитивный прогноз относительно перспектив компании в 2025 году давали представители отрасли «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (45%), «Розничная торговля» (35%), «Легкая промышленность» (32%). Негативные оценки чаще всего встречались среди компаний из отраслей «Логистика» (30%) и «Строительство, недвижимость» (29%).