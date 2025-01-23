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Житель Иркутской области может лишиться автомобиля из-за незаконной рубки леса

Житель города Усолья-Сибирского Иркутской области может лишиться автомобиля из-за незаконной рубки леса. Транспорт могут конфисковать в счет оплаты ущерба природе, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

По данным ведомства, мужчину по решению суда привлекли к административной ответственности – ему необходимо было возместить 247 тысяч рублей, однако сибиряк уклонялся от уплаты этих средств, расчетными счетами не пользовался, по месту регистрации не проживал.

Приставам удалось выяснить, что усольчанину принадлежит иномарка. Ее арестовали, изъяли и передали на хранение специализированной организации. Теперь у должника есть 10 дней для полного погашения долга. Также ему предстоит оплатить исполнительский сбор, расходы на совершение исполнительных действий. В случае игнорирования автомобиль отправят на реализацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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