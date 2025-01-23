МегаФон «разогнал» 4G для жителей и дачников Усть-Илимска

Новое покрытие, стабильные скорости и устойчивый сигнал сотовой связи получили жители Усть-Илимска Иркутской области. МегаФон установил несколько базовых станций в городе и за его пределами, запустив сети второго и четвертого поколения и обеспечив территорию мобильным интернетом средней скоростью 30 Мбит/с.

Усть-Илимск входит в один из территориально-промышленных комплексов области, тут проживает около 80 тысяч человек. На крупных производствах занята основная часть горожан, а также вахтовики. Город расположился на обеих берегах Ангары и состоит из двух частей — Левобережную часть города называют Старым городом, а Правобережную — Новым.

Еще один комплекс работ специалисты оператора провели на территории садовых обществ, в пригороде Усть-Илимска. До установки двух базовых станций в дачных кооперативах «Березка», «Фиалка» и «Лаванда» связь была слабой, поскольку обеспечивалась базовыми станциями, расположенными на соседних территориях. Теперь жители, постоянно проживающие на дачах, и те, кто бывает здесь только в тёплое время года смогут без помех, круглосуточно пользоваться современными цифровыми сервисами.

«Инженеры МегаФона провели технические работы, чтобы улучшить качество голосовых звонков и мобильного интернета для жителей Усть-Илимска, четвертого города по количеству проживающих в нём после Иркутска, Братска и Ангарска. Высокочастотные и низкочастотные диапазоны обеспечивают стабильное покрытие и приемлемые скорости передачи данных – в среднем около 30 Мбит\с., чтобы наши абоненты могли комфортно пользоваться необходимыми онлайн-сервисами», – поделился директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.