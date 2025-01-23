Современный выставочный комплекс построят на месте «Сибэкспоцентра» в Иркутске

Новый современный конгрессно-выставочный комплекс планируют построить на месте «Сибэкспоцентра» в городе Иркутске. Об этом в интервью SIA.RU рассказал генеральный директор организации Роман Романов.

«В планах – на площадке существующего центра построить новый современный конгрессно-выставочный комплекс с соответствующей инфраструктурой», – пояснил собеседник агентства.

В этом году рассчитывают приступить к его проектированию, а в 2026-м – начать строительство. По данным Романа Романова, потребность в совершенно новом и современном объекте большая, и она будет только расти.

«Уже сейчас, строя график своей работы на 2025 год, мы видим, что площадей катастрофически не хватает: если у нас проходит выставка, мы вынуждены всем остальным отказывать. Получается, как в гостинице: пока номер не освободился, заселить другого гостя невозможно», – рассказал руководитель «Сибэкспоцентра».

Новая площадка позволит проводить сразу несколько мероприятий одновременно. В рамках реализации проекта планируется увеличить примерно в три раза выставочную площадь.

Подробности – в нашем интервью.