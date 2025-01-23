Новости

Туризм 2025, последние новости
Площадка БЦБК в Иркутской области может войти в проект «Пять морей и озеро Байкал»
Около 60% номеров в гостиницах на Байкале на летний сезон уже забронированы
Зимние туры на Байкал подорожали на 15%
Все материалы сюжета

Современный выставочный комплекс построят на месте «Сибэкспоцентра» в Иркутске

Новый современный конгрессно-выставочный комплекс планируют построить на месте «Сибэкспоцентра» в городе Иркутске. Об этом в интервью SIA.RU рассказал генеральный директор организации Роман Романов.

«В планах – на площадке существующего центра построить новый современный конгрессно-выставочный комплекс с соответствующей инфраструктурой», – пояснил собеседник агентства.

В этом году рассчитывают приступить к его проектированию, а в 2026-м – начать строительство. По данным Романа Романова, потребность в совершенно новом и современном объекте большая, и она будет только расти.

«Уже сейчас, строя график своей работы на 2025 год, мы видим, что площадей катастрофически не хватает: если у нас проходит выставка, мы вынуждены всем остальным отказывать. Получается, как в гостинице: пока номер не освободился, заселить другого гостя невозможно», – рассказал руководитель «Сибэкспоцентра».

Новая площадка позволит проводить сразу несколько мероприятий одновременно. В рамках реализации проекта планируется увеличить примерно в три раза выставочную площадь.

Подробности – в нашем интервью.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес