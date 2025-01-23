Угольные предприятия Эн+ в 2024 году нарастили отгрузки угля на 6,3%, до 15,6 млн тонн

Компания «Востсибуголь», которая входит в российский энерго-металлургический холдинг Эн+, основанный Олегом Дерипаской, по итогам 2024 года увеличила отгрузки угля на 6,3%, до 15,6 млн тонн.

При этом отгрузки топлива на теплоэлектростанции Иркутской области выросли на 9,5% в годовом выражении. На объекты генерации было поставлено 14,3 млн тонн угля, 70% которого было отгружено на ТЭЦ Иркутской агломерации, где проживает почти 2 млн человек. Рекордный прирост потребления показала ТЭЦ-10 в Ангарске – более 500 тыс. тонн.

Эн+ прогнозирует рост спроса на уголь в будущем, поэтому планирует наращивать показатели добычи и отгрузки угля. Это связано, в частности, с планируемым введением дополнительных мощностей в Приангарье. Так, на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском до конца 2028 года будет построено три новых энергоблока общей мощностью 690 МВт. Это позволит подключить новых потребителей региона, обеспечить промышленность доступным источником энергии.

Кроме того, отгрузки «Востсибугля» на ТЭЦ Иркутской области обеспечивают теплом миллионы жителей, поддерживают энергобезопасность региона.

– В уходящем году компании удалось добиться роста по большинству производственных показателей. Так, разрез Жеронский досрочно выполнил годовой план по добыче угля, за полтора месяца до нового года достигнув годовых показателей. Разрез «Тулунуголь» за неделю до нового года также отчитался о выполнении плана. Это результат постоянного улучшения процессов на производстве, повышения качества технического обслуживания и ремонта техники, а также пополнения технического парка и увеличения производительности машин большой единичной мощности. В этом году компания отмечает 80-летний юбилей. Могу с уверенностью сказать, что все эти годы мы добросовестно выполняем свои обязательства. А значит будем и дальше обеспечивать регион теплом, являясь гарантом энергетической безопасности Приангарья, – Сергей Иванов, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь».

– Энергопотребление в Иркутской области растет год от года. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем на 10%. Соответственно, все ТЭЦ Приангарья получили дополнительную нагрузку, которую они с честью выдержали и обеспечили резко выросший спрос жителей региона на электроэнергию. Благодаря сформированным запасам угля, а также слаженной профессиональной работе огромного коллектива Байкальской энергетической компании, в домах жителей региона тепло и светло. Энергетики продолжают без сбоев выполнять свою обычную и, кажущуюся некоторым незаметной, работу, от которой, однако, зависит комфорт сотен тысяч жителей Иркутской области, – Олег Причко, генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» (входит в Эн+).