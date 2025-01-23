Новости

Туризм 2025, последние новости
Площадка БЦБК в Иркутской области может войти в проект «Пять морей и озеро Байкал»
Около 60% номеров в гостиницах на Байкале на летний сезон уже забронированы
Зимние туры на Байкал подорожали на 15%
Все материалы сюжета

Более 40 человек эвакуировали из усольской многоэтажки из-за горящего дивана

Пожар произошел в многоквартирном доме в проезде Серегина в городе Усолье-Сибирском. Жильцам здания потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Огнеборцы вывели из многоэтажки 42 человека: при помощи спасустройств был спасен 31 человек, еще 11 – с использованием специальной техники. Очаг пожара находился на лестничной клетке третьего этажа – им оказался горящий диван. Дымом, образованным в результате возгорания, заволокло межлестничные марши, из-за чего люди не могли покинуть квартиры самостоятельно.

Огонь на четырех квадратах ликвидировали 18 сотрудников с помощью пяти единиц техники. Дознаватели ведомства установили, что причиной инцидента стал поджог.

Среди жителей есть пострадавший: двухлетний мальчик. Его госпитализировали в связи отравлением угарным газом.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес