Иркутян уличили в незаконном потреблении электричества на 95 млн рублей

Сотрудники Иркутской электросетевой компании в 2024 году выявили свыше 700 фактов незаконного потребления жителями электроэнергии на сумму, превышающую 95 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ИЭСК.

«Сотрудники ИЭСК выявляют бездоговорное и безучетное потребление в ходе рейдов. Недобросовестные владельцы домов самовольно подключаются к электрической сети, таким образом фактически отбирая мощности у подключенных абонентов», – говорится в сообщении.

По данным организации, бездоговорное потребление не всегда происходит по вине собственников объектов ИЖС. Иногда к подобным ситуациям причастны и застройщики: такие факты выявлены в деревне Грановщина и селе Урик, где на двух улицах зафиксировано сразу 60 фактов бездоговорного потребления. Будущим собственникам жилья продавец сообщил, что электроэнергия в дома поставляется официально. В ситуациях разбираются правоохранители.