Объем ипотечного кредитования в России снизился на 70%

За декабрь 2024 года банки выдали 60,74 тыс. ипотечных кредитов на 260,22 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 68%, объем – на 70%. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В декабре 2023-го было выдано 188,72 тыс. ипотечных кредитов на 855,05 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита снизился на 5%: с 4,53 млн руб. в декабре 2023 года до 4,28 млн руб. в декабре 2024 г. Средний срок ипотечного кредитования стал короче на 11 мес.: в декабре 2023-го он составлял 273 мес. (22 года 9 мес.), в декабре 2024 года – 262 мес. (21 год 10 мес.).

По сравнению с результатами ноября количество выдач жилищных кредитов в декабре сократилось на 1%, объем вырос на 3%. В ноябре 2024-го было выдано 61,26 тыс. ипотек на 252,90 млрд руб. Средний размер кредита вырос на 4%: в ноябре он был равен 4,13 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования увеличился на 7 мес.: в ноябре 2024 года он составлял 255 мес. (21 год 3 мес.).