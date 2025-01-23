Сбер и «Деловая Россия» объединяют усилия для поддержки предпринимателей Иркутской области

Предприниматели Иркутской области смогут рассчитывать на экспертную поддержку по цифровизации и развитию бизнеса. Сбер и Иркутское отделение «Деловой России» подписали соглашение, ориентированное на стимулирование экономического роста в регионе.

Стороны договорились развивать деловой климат в регионе, обмениваться информацией, создавать современную среду для предпринимателей и поддерживать региональные инвестиционные проекты, особенно начинающих бизнесменов.

Подписи поставили Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка и Александр Пасюк, председатель ИОРО ООО «Деловая Россия».

Сбер нацелен на то, чтобы стать надёжным партнёром для бизнеса. Вместе с Законодательным собранием Иркутской области и центром «Мой бизнес» Байкальский банк организует форумы, где предприниматели получают полезные рекомендации и вдохновение для запуска и развития своих проектов. Эксперты Сбера помогают новичкам выбрать верный путь, чтобы их идеи воплотились в успешные предприятия.

«Для современных предпринимателей, будь то крупные компании или малые бизнесы, ключевым фактором успеха становится цифровизация. Лидировать будут те, кто интегрирует технологии искусственного интеллекта в свои бизнес-процессы. Сбер выступает надежным партнером в этом направлении, помогая адаптироваться к новым условиям и извлекать максимум пользы из цифровых решений. Соглашение с "Деловой Россией" — значимый шаг в развитии предпринимательской экосистемы в регионе», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«”Деловая Россия” курирует в стране внедрение регионального инвестиционного стандарта, совокупности правил и предложений для инвесторов, входит в местные инвесткомитеты и следит за поддержанием неизменности условий при реализации инвестпроектов, участвует в разрешении спорных вопросов в досудебном порядке. Мы приветствуем соглашение со Сбером и уверены, что это будет взаимовыгодно», — Александр Пасюк, председатель иркутского регионального отделения ООО «Деловой России».

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» работает в 83 регионах России и за рубежом. В организацию входят более 18000 предпринимателей. В Иркутской области организация работает с 2007 года. Организация объединяет предпринимателей из различных отраслей экономики и создает современную площадку для общения и обмена опытом, имеет множество отраслевых комитетов и выдвигает законодательные инициативы.