Выдачи автокредитов сократились на 45% под конец 2024 года

Это самый низкий квартальный показатель объема выданных автокредитов за прошедший год. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Объем выданных автокредитов в 4 квартале 2024 года составил 387,3 млрд руб., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 44,9% (в 3 квартале 2024-го – 702,6 млрд руб.).

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем выданных кредитов на покупку авто в последнем квартале прошлого года сократился на 16,1% (в 4 кв. 2023 года – 461,8 млрд. руб.).

В то же время количество выданных автокредитов в 4 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом снизилось на 38,8% до 295,4 тыс. ед. (в 3 кв. 2024 года – 482,5 тыс. ед.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в 4 квартале 2024 года был отмечен в:

Москве (28,2 млрд руб.),

Московской обл. (23,3 млрд руб.),

Краснодарском крае (18,7 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (18,2 млрд руб.),

Республике Татарстан (18,2 млрд руб.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения объема выданных автокредитов в регионах РФ в 4 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирована в:

Красноярском крае (-51,4%),

Ростовской обл. (-50,6%),

Новосибирской обл. (-49,0%),

Ханты-Мансийском АО (-49,0%),

Московской обл. (-48,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за квартал снизился на 47,0% и 45,6% соответственно.

«После рекордных показателей предыдущего квартала, в 4 квартале 2024 года количество выданных автокредитов существенно сократилось, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Таким образом, после введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений в автокредитовании, сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось. И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Другими факторами падения выдачи автокредитов в последние месяцы прошедшего года стали рост утилизационного сбора и рыночных ставок».