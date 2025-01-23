Открыть бизнес мечтает почти 60% иркутян

Работу в найме предпочитают 30%. Результаты опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

57% иркутян хотели бы открыть свой бизнес. Наиболее привлекательной сферой оказалась торговля – ее назвали 8% опрошенных. На втором месте по популярности – производство, строительство, IT, медицина, искусство и beauty-индустрия (по 5% респондентов).

По 4% опрошенных видят возможности для самореализации в качестве предпринимателя в образовательной сфере и сельском хозяйстве. По 3% заинтересованы в открытии автосервисов, транспортных компаний, заведений общественного питания, гостиниц или фитнес-центров.

Каждый третий иркутянин (33%) не хочет заниматься предпринимательством, предпочитая работу в найме.

Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще присматриваются к сферам красоты и искусства (11% и 9% соответственно). Те же, чей доход составляет от 50 до 100 тысяч рублей, уверены, что большой потенциал есть в торговом направлении (10%). Горожане с доходом свыше 100 тысяч рублей хотели бы развивать производство или строительство (11% и 10%).

Масштабы и структуры бизнесов разные: кому-то для старта нужно пару сотен тысяч рублей, а кому-то сразу десятки миллиардов.

Самыми дорогими отраслями оказались производство, строительство, фермерство и туризм: по оценкам респондентов, чтобы начать свое дело, необходимо в среднем 5 млн рублей. На втором месте – автосервисы, на их запуск и развитие потребуется в среднем 3,5 млн рублей. Если же речь о частной практике в медицинской сфере, то в среднем на старте необходимо иметь в распоряжении 3 млн рублей. Для IT-бизнеса, по мнению опрошенных, нужно в среднем 1 млн рублей. Столько же нужно желающим открыть бизнес, связанный с продажами или спортом.