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Жителей Иркутской области стали обманывать с помощью приложения для попутчиков

Мошенники под видом попутчиков стали обманывать жителей Иркутской области с помощью популярных сервисов. Об этом рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По данным правоохранителей, накануне жертвой таких аферистов стала женщина из Байкальска. Она в популярном онлайн-приложении искала попутчика до Иркутска. В мобильной программе ей попался водитель Андрей, который отправил ссылку для оплаты проезда.

Потерпевшая ввела в появившееся окно данные банковской карты, а затем с ее счета произошло списание 25 тысяч рублей. После этого Андрей перестал выходить на связь.

Как отметили в МВД, переходить по внешним ссылкам опасно: оплату можно производить только в официальных приложениях.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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