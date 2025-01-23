Движение транспорта по Байкальскому кольцу ограничат в Иркутске на 2,5 месяца

В Иркутске ограничат движение транспорта на 2,5 месяца по Байкальскому кольцу. Изменения вступят в силу с 1 февраля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

«С 8:00 1 февраля до 20:00 15 апреля будет ограничено движение транспорта по Байкальскому кольцу (сужение на одну полосу) в районе примыкания к нему улицы Байкальской», – пояснили в ведомстве.

Ограничение связано с проведением работ по реконструкции напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф».