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Власти Приангарья оплатили кооперативу половину стоимости нового цеха на предприятии

В Эхирит-Булагатском районе кооператив смог открыть новый цех по первичной переработке мяса при поддержке властей региона. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Промышленное помещение появилось в поселке Усть-Ордынский на базе сельскохозяйственного кооператива «Унгура». Модульный производственный объект был приобретен и укомплектован сельскохозяйственным кооперативом с привлечением средств государственной поддержки, полученной от министерства сельского хозяйства Иркутской области в 2022 году.

Субсидируемая часть составила 50% от общей суммы понесенных кооперативом затрат и предоставлялась в рамках реализации в Приангарье федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Цех укомплектован  сертифицированным оборудованием, необходимым для технологического процесса по первичной переработке мяса и производству натуральных мясных полуфабрикатов. В промышленном помещении также предусмотрены комнаты для персонала и  ветеринарного врача.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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