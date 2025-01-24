Братчанина оштрафовали на 100 тысяч рублей за получение липовых справок за взятку

Жителя Братска осудили за дачу взятки. Деньги мужчина заплатил за изготовление медицинских документов, сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области.

Судом установлено, что в 2023 году сибиряк для продления имеющихся у него разрешений на хранение и ношение гражданского оружия незаконно получил необходимые справки. Сделал он это через посредника, передав ему взятку в 15 тысяч рублей. 10 тысяч рублей из этой суммы отдали психиатру-наркологу братского филиала областного психоневрологического диспансера, который подготовил нужные документы.

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.