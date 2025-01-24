Материнский капитал вырастет до 912 тысяч рублей

После февральской индексации размер материнского капитала составит 912 тысяч рублей, заявил глава Министерства труда Антон Котяков. Он отметил, что с 1 февраля более 40 различных пособий и выплат будут пересмотрены в соответствии с уровнем инфляции за 2024 год, составляющим 9,5%.

По словам министра, общая сумма материнского капитала в 2025 году достигнет 912 тысяч рублей, что примерно на 80 тысяч больше, чем годом ранее.

Кроме того, с 1 февраля будут индексироваться и сертификаты на первого ребёнка – их размер увеличится до 690 тысяч рублей. Если семья ранее не воспользовалась сертификатом на первого ребёнка, то при появлении второго малыша ей будет предоставлена дополнительная выплата в размере около 222 тысяч рублей. При отсутствии поддержки при рождении первого ребёнка, семья может получить полный объём средств материнского капитала при рождении второго – 912 тысяч рублей.