Столичные аэропорты приостановили полеты из-за атак беспилотников: главное к утру

К текущему утру, пока вы спали, стало известно, что банки хотят создать роуминг при приеме QR-платежей, аэропорты Москвы отказались от полетов из-за атак беспилотников, маткапитал в России увеличится, а в Иркутской области зафиксировали новую мошенническую схему. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Атаки на Москву

Серию атак дронов на Москву зафиксировали в России. Их сбили в Троицком административном округе, Коломне, Раменском, а также в Подольске. В связи с этим несколько столичных аэропортов приостановили полеты: прием и отправку рейсов ограничили в Домодедово, Жуковском, Внуково. В период действия мер на запасных аэродромах совершили посадку четыре самолета. Сейчас ограничения сняты.

QR-роуминг

Сбербанк, Т-банк и Альфа-банк хотят создать платежный роуминг, чтобы проводить операции по всем существующим на рынке QR-кодам. То есть они рассматривают возможность сделать взаимную интеграцию платформ. Сейчас одни банки не умеют считывать QR-код других банков, потому в планах провести работы по сопряжению платформ, чтобы передавать клиентов между несколькими операторами. Эксперты отмечают, что в таком случае банки будут получать определенный доход за то, что они «перекидывают» пользователя на другую платформу.

Маткапитал вырастет

Размер маткапитала вырастет в России. В частности, на второго ребенка, если семья не использовала сертификат на первого, после индексации в феврале он увеличится до 912 тыс. рублей – это почти на 80 тыс. рублей больше, чем в 2024 году. С 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка вырастет на 60 тыс. и составит 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно получит почти 222 тыс. рублей.

Новый способ обмана

Мошенники под видом попутчиков стали обманывать жителей Иркутской области с помощью популярных сервисов. Накануне жертвой таких аферистов стала женщина из Байкальска. Она в популярном онлайн-приложении искала попутчика до Иркутска. В мобильной программе ей попался водитель Андрей, который отправил ссылку для оплаты проезда. Потерпевшая ввела в появившееся окно данные банковской карты, а затем с ее счета произошло списание 25 тысяч рублей. После этого Андрей перестал выходить на связь.

Бизнес за госсредства

В Иркутской области продолжается господдержка производства. Накануне стало известно, что власти дали очередную субсидию кооперативу в поселке Усть-Ордынский. Денег хватило, чтобы оплатить половину стоимости обустройства нового цеха по первичной переработке мяса. Средства выделили в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».