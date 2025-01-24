Самозапрет на покупки на маркетплейсах предложили ввести депутаты

Предложение внес вице-спикер партии «Новые люди» Госдумы Владислав Даванков. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Пользователь маркетплейсов сможет самостоятельно настраивать параметры ограничений, в том числе сумму лимита, который он готов потратить, категорию товаров и срок действия запрета.

«Реализация указанной инициативы может помочь людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным импульсивным онлайн-покупкам, и позволит им избежать финансовых проблем», – поясняет Даванков.

Поправки депутат предлагает внести в проект федерального закона «О платформенной экономике в Российской Федерации», который разрабатывает Минэкономразвития.

Напомним, что на фоне продолжающегося роста онлайн-торговли особенностью последних двух лет стал ускоренный рост расходов на маркетплейсах у населения 55–69 лет: так, в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2022 года средние расходы выросли в 3,6 раза – с 860–1800 рублей до 3150–6500 рублей.