Ученые: Байкал в 2025 году все-таки может не замерзнуть

Байкал в 2025 году все-таки может не покрыться льдом – nакой прогноз сделали ученые. Подробности о нем рассказал на заседании президиума СО РАН академик, директор Иркутского филиала отделения Игорь Бычков, пишет ТАСС.

«Такая вероятность (незамерзания озера – прим. ред.), к сожалению, сегодня существует. Очень полезно для Сибирского отделения успеть вовремя начать работы. Даже если лед 10 см, это совершенно другие характеристики, чем лед 1,5 м», – отметил Бычков.

Он пояснил, что незамерзание озера необходимо изучать, поскольку этот процесс оказывает влияние на всю экосистему Байкала. Президиум поддержал предложение Бычкова о подготовке обращения в Минобрнауки России для дополнительного исследования ледовой обстановки.

Кроме того, ученый продемонстрировал спутниковый снимок Байкала, предоставленный Роскосмосом, где видно, что лед в настоящее время не установился даже на севере озера.

Напомним, в этом году в Иркутской области фиксируются температурные отклонения от нормы, зима довольно теплая, что влияет на ледовую обстановку. Специалисты делают разные прогнозы относительно ледостава на Байкале, но большинство считает, что озеро замерзнет.