Студенты все чаще попадают в больницы из-за микронаушников

Устройство помогает сдавать экзамены. Об этом пишет газета «Известия».

Всплеск обращений к врачам из-за микронаушников зафиксировали в Ярославле, сообщили в областной больнице им. Н.В. Соловьева. Там пояснили, что специалисты круглосуточно принимают пациентов с заболеваниями и травмами лор-органов, оказывая им неотложную помощь. Часто врачам приходится удалять инородные тела, оказавшиеся в слуховом проходе.

«В последние два года отмечается отчетливый рост количества обратившихся студентов средних и высших учебных заведений с застрявшими в ухе микронаушниками. Если в прошлом году таких пациентов было более 20 человек, то за две недели этого года – уже шесть», – говорится в сообщении.