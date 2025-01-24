Вынесен приговор стрелку из ангарского кафе, который ранил главу местной федерации бокса

В Иркутской области осужден мужчина, устроивший стрельбу в кафе, в результате которой один человек был ранен, еще один ­– убит. Об этом сообщают пресс-службы региональных СКР и прокуратуры.

По данным СК, в июне 2023 года мужчина зашел в кафе в 182-м квартале и после словесной перепалки умышленно выстрелил в своего знакомого – руководителя Федерации бокса города Ангарска, бывшего сотрудника спецподразделений правоохранительных органов, после чего покинул заведение.

Свидетелем преступления стал товарищ потерпевшего, находившийся с ним за одним столом. Он взял на кухне нож и вышел за обидчиком. На улице мужчина с пистолетом выстрелил и в свидетеля, который успел ранить его ножом.

От полученного огнестрельного ранения товарищ боксера скончался в больнице спустя некоторое время. Его друга, раненного в кафе, удалось спасти, несмотря на семь огнестрельных ранений.

Подсудимый, раненный ножом, сам пришел в больницу за помощью. В последствии он был установлен и взят под стражу. Суд признал его виновным в убийстве, покушении на убийство и незаконном ношении оружия и отправил на 19 лет в колонию строгого режима. Также он выплатит 50 тысяч рублей штрафа и 11,5 млн рублей потерпевшим.