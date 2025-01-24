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Какие акции покупают подростки?

Стартовая сумма большинства инвесторов от 14 лет – 5 тыс. рублей. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на данные «Сбера».

«Из ценных бумаг они предпочитают акции – они есть у 54% подростков, открывших брокерские счета. В топе у юных инвесторов акции «Сбера», «Роснефти», «Интер РАО», «Татнефти» и «Газпрома», – рассказала Аиша Кубезова.

По ее словам, почти треть подростков инвестируют в фонды, преимущественно денежного рынка, а 14% держат в портфеле облигации, в первую очередь ОФЗ.

Активнее всего инвестируют подростки из Сибирского, Центрального и Приволжского федеральных округов, говорится в сообщении банка. Большинство (68%) начинают с небольших сумм до 5 тыс. рублей. Половина юных инвесторов открывают брокерский счет в 14 лет, 30% – в 15 лет.

Торги на российском рынке в среду начались с оптимизма, но вечером ситуация резко изменилась. Индекс Мосбиржи потерял все утренние достижения из-за тревожного роста инфляции, которая пересекла психологический барьер в 10%.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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