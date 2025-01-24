Иркутский вуз вошел в мировой предметный рейтинг лучших университетов

Иркутский государственный университет вошел в мировой предметный рейтинг лучших университетов World University Rankings 2025 by subject: Physical sciences, который опубликовал журнал Times Higher Education. ИГУ в топе является единственным представителем высшей школы Приангарья, сообщает пресс-служба вуза.

Всего в рейтинге 1447 университетов, в том числе 56 российских вузов. ИГУ среди университетов страны занимает 24 место, в общем рейтинге – он на 1001+ месте. Лучший среди российских вузов в категории физические / естественнонаучные дисциплины – МГУ им. М. Ломоносова, он расположился на 66 месте, лучший в мире, по мнению составителей, – Калифорнийский технологический институт в США.

В предметном рейтинге THE по естественнонаучным дисциплинам анализируются достижения университетов в таких областях, как физика, химия, астрономия, науки о земле, математика и статистика и геология. Рейтинговое агентство THE представляет не только комплексную оценку деятельности вуза в рамках составления глобального рейтинга университетов, но оценивает университеты в рамках отдельных научных направлений.