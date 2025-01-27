Время роста. Как развивается рынок аукционных торгов в Сибири

Сегодня рынок аукционных торгов в Сибирском регионе является одним из самых динамичных. Это говорит о благоприятном инвестиционном климате и о профессиональных успехах команды Российского аукционного дома (РАД). Общая сумма сделок в Сибири составила 36,5 млрд рублей, общее количество проданных лотов – более 6000. Итог продаж в 2024 году – 2,8 млрд рублей и 630 реализованных объектов. Подробнее о причинах активного роста и самых крупных сделках – в нашем материале.

Больше возможностей – больше сделок

«Нам удалось наглядно доказать, что наша экспертиза в сочетании с возможностями всероссийской ЭТП, где размещаются тысячи активов и присутствуют все инвестиционные игроки, дает наилучший результат продаж. А для покупателей это возможность увидеть не только частный рынок, но и активы в банкротстве (РАД входит в ТОП-3 крупнейших ЭТП по банкротству), и государственное, и корпоративное, и банковское имущество – то, что невозможно купить на площадках-классифайдах», – рассказал директор Красноярского филиала РАД Николай Лаевский

С Новосибирским филиалом РАД постоянно работают «Почта России», «Россети», «Траст», ГК «АСВ», Сбербанк, ВЭБ.РФ, Райффазенбанк, АО «Электромагистраль», Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края.

В 2024 году две крупнейшие сделки прошли в Республике Хакасия и в Красноярском крае. По цене 550 млн руб. и 587 млн руб. реализованы два производственно-складских объекта. Еще одна крупная сделка – продажа административного здания площадью около 7000 кв. м. в Красноярске, на Телевизорной ул. (220,5 млн руб.).

Наиболее яркие сделки прошлых лет – продажа 100% АО «Красноярский аналитический центр» (475 млн руб.), активов Томского производителя кирпича «СибирьЛизингКом» (560,7 млн руб.), имущества хлебозавода «Красноярский хлеб» (235,3 млн руб.), сети АЗС «Магнат-РД» в Красноярском крае (239,3 млн руб.).

На аукционе с активами производителя кирпича «СибирьЛизингКом» три участника подняли цену в 1,5 раза - до 560,7 млн рублей. Фото предоставлено АО "РАД"

К крупным лотам сегмента «недвижимость» относится продажа пула коммерческой недвижимости из 46 объектов торговли в Кемеровской области и Хакасии (757 млн руб.), БЦ «Кронос», 35 тыс. кв. м, в Новосибирске (1,8 млрд руб.), БЦ «Сириус», 18,4 тыс. кв. м, в Красноярске (425 млн руб.), магазинов сети «Холидей» (суммарная цена продажи – 717 млн руб. при суммарной начальной – 402,3 млн руб.). Магазины продавались отдельными лотами, некоторые из которых ушли с 2-3-кратным ростом цены. Такой эффект могут дать только аукционные торги.

Объем инвестиций растет

Крупнейшие за последние годы сделки в Иркутске – продажа за 148,2 млн рублей имущественного комплекса из административного и складского зданий с земельными участками на ул. Помяловского, 1, и продажа прав требований Банка Траст к ООО «АкТех» за 209 млн руб. А общий объем сделок в Иркутском подразделении РАД – 6,3 млрд руб., это около 1200 проданных лотов.

«Иркутская область увеличивает не только индексы промышленного производства, но и объем инвестиций в основной капитал. В 2024 году он уже перевалил за 600 млрд рублей. И это не только государственные, но и частные инвестиции транспортных, логистических, сырьевых и производственных компаний. На 57% вырос объем операций с недвижимостью, на 37% – вложения в расширение логистических мощностей. Поэтому мы готовимся к аукционным сделкам с производственными активами, складскими и индустриальными площадками, которые будут приобретать для модернизации и использования под новые проекты», – поделилась Оксана Вострецова, руководитель обособленного подразделения АО «РАД» в Иркутске.

Аукционы становятся прерогативой не только там, где того требует законодательство, но и в частных продажах. Их выбирают девелоперы для реализации жилой и коммерческой недвижимости, к ним прибегают частные собственники для получения наилучшего результата сделок. Крупнейшая частная сделка прошлого года – продажа павильона «Тойота центра» рядом с Новокузнецком (140 млн руб.).

Продажа «Тойота центра» рядом с Новокузнецком за 140 млн рублей – одна из топовых сделок 2024 года в регионе. Фото предоставлено АО "РАД"

Юридически чисто, безопасно и быстро

Сделки, заключенные на торгах, обладают максимальной юридической чистотой. Это особенно актуально в случае приобретения частного имущества, которое может оказаться в залоге. РАД исключает подобные риски.

«В случае продажи заложенного имущества РАД заключает трехсторонние договоры с привлечением кредитной организации, которая и получает компенсацию средств по итогам торгов. А покупателю достается свободный от обременений актив. Немаловажно и то, что цена, сформированная по результатам торгов, признается рыночной», – добавил Алексей Лепихин, директор филиала АО «РАД» в Новосибирске.

Объем аукционных сделок увеличивается сообразно росту инвестиций в региональную недвижимость с начала 2023 года. Это связанные процессы. Чем больше публичных игроков выходит на региональный рынок, тем больше сделок совершается в публичном пространстве. В Сибири в 2023 году рост количества проданных лотов в сравнении с 2022 годом составил более 30%.

Сеть АЗС «Магнат-РД» в Красноярском крае нашла нового инвестора благодаря команде РАД. Фото предоставлено АО "РАД"

«Сегодня РАД является одним из лидеров рынка регулируемых торгов в РФ, благодаря гигантскому объему реальных сделок, совершенных по всей стране, в том числе в Сибири. Мы фиксируем, с одной стороны, рост спроса на активы со стороны федеральных и региональных инвесторов, их интерес к экономике Сибири, с другой – рост доверия со стороны частных собственников к такой форме реализации имущества, как аукционы. Увеличилось не только число клиентов, но и качество нашего сотрудничества с физическими и юридическими лицами. Клиенты видят, что торги, организованные РАД, позволяют продать имущество с существенным превышением начальной цены. И сделать это юридически чисто, безопасно и быстро», – резюмировал Алексей Лепихин.



Российский аукционный дом (РАД) – федеральная торговая площадка по продаже имущества и по закупкам – работает 15 лет. Общая сумма сделок РАД с момента основания – более 1,25 трлн руб. Компания была создана Постановлением Правительства РФ 31 августа 2009 года, а уже в 2010-м открыла филиал в Новосибирске, в 2017-м – в Красноярске и в 2019-м – в Иркутске. Вместе они обслуживают территорию Сибирского федерального округа.

Реклама. АО «РАД». erid:2VfnxxYQuM2