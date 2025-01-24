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Новые возможности для обучения появились у студентов ИГМУ

В Иркутском государственном медицинском университете появилась студия видео- и звукозаписи, оснащенная профессиональным оборудованием для создания качественного образовательного контента, проведения видео-лекций и записи подкастов. Сбер профинансировал приобретение оборудования.

Студия доступна для преподавателей и студентов для работы над учебными проектами. Также в университете установили оборудование для онлайн-трансляций, что позволит организовывать всероссийские и международные научные конференции.

Теперь, благодаря новым возможностям, географические границы стираются: ведущие специалисты в медицине и здравоохранении смогут подключаться к мероприятиям независимо от их местоположения. Онлайн-связь позволяет легко охватить абитуриентов, студентов, коллег и партнёров по всей стране и за её пределами. Это сделает обучение удобнее, доступнее и интереснее.

«Это реальный вклад в подготовку кадров для здравоохранения. Все врачи на протяжении своей профессиональной деятельности совершенствуются и никогда не останавливаются в своем развитии, поэтому эта студия и ее оборудование будут способствовать росту специалистов. Мы планируем вводить частично дистанционный формат лекций на старших курсах и преподавать на современном уровне, используя новые возможности», – Андрей Щербатых, ректор Иркутского государственного университета.

«Современное оборудование станет важным помощником для всех участников учебного процесса. Студенты получат эффективные инструменты для освоения новых знаний и развития практических навыков, что повысит их мотивацию и вовлеченность в учебу и научную деятельность. Преподаватели смогут разнообразить методы обучения, чтобы подача материала стала  более увлекательной и результативной», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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