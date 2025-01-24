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Число дел о нарушении валютного законодательства бьет рекорды

С января по сентябрь 2024 года было возбуждено 91 тыс. таких дел. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Это рекорд по крайней мере с 2017-го – более ранней статистики на сайте налоговой службы не приводится. Для сравнения, за тот же период 2023-го таких дел было почти вдвое меньше – 53 тыс.

Значительное их количество связано с несвоевременным представлением в налоговые органы уведомлений об открытии российскими юридическими и физлицами зарубежных счетов, а также отчетов о движении средств по ним, уточнили в ФНС.

Основные нарушения в этой области связаны с требованием по возврату валютной выручки из-за рубежа, заявил адвокат по международному и налоговому праву Павел Мартынченко. Эти требования ввели в октябре 2023 года для поддержки курса рубля, однако затем пропорции несколько раз меняли. Сейчас бизнес обязан возвращать в страну 40% валютной выручки и продавать 90% от этого объема. А требование реализовывать в стране 50% средств, полученных от каждого контракта, теперь снизили до 25%.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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