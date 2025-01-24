Россияне взяли рекордное количество кредитов на автомобили – 2 трлн рублей

Люди торопились купить машины, поскольку постоянно ожидали их подорожания из-за санкций и утильсбора. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).

Банки по итогам прошлого года выдали гражданам рекордное количество автокредитов – за год оформлено 1,4 млн таких займов на 2 трлн рублей. По сравнению с итогами предыдущего – 2023 года – их количество и объем выросли на 60%.

За прошедший год самые высокие темпы выдачи займов на покупку автомобиля отмечались в марте: 146,3 тыс. на 216,2 млрд рублей. Эти показатели стали максимумом не только за весь 2024-й, но и за последние шесть лет. А самые низкие – в декабре: 56,7 тыс. ссуд на 74,5 млрд рублей.

«Несмотря на сезонно благоприятный декабрь и понимание граждан, что цены скоро станут еще выше из-за индексации утильсбора и падения рубля, автокредитование продолжает сокращаться. Весь 2024 год рынок рос и держался на вполне обоснованных ожиданиях потребителя – «купи сейчас, завтра точно будет дороже». Но такой искусственный подогрев спроса всегда имеет свой предел. Помимо этого, по нарастающей во II половине года сработали меры Банка России по охлаждению розничного кредитования, в том числе в автокредитовании. Рост ключевой ставки, ужесточение регулятором макропруденциальных лимитов и отмена моратория на максимальную ПСК сделали кредиты на автомобили очень дорогими и ещё сложнее доступными. Как результат – продолжение тренда на снижение: в декабре ещё минус 17% к ноябрю, и это даже несмотря на существенный спад в октябре и ноябре, а по отношению к летним месяцам рынок упал почти втрое», – говорит директор по риск-методологии и дата аналитике «Объединенного кредитного бюро» Николай Филиппов.