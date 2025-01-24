Выдача кредитных карт сократилась на 28,6% в конце 2024 года – до 4,44 млн единиц

Это самый низкий квартальный показатель выдачи новых кредитных карт в прошлом году. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ).

Количество выданных новых кредитных карт в 4 квартале 2024 года составило 4,44 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 28,6% (в 3 квартале 2024 г. – 6,21 млн ед.).

Снизился в 4 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом и объем лимитов по выданным новым кредитным картам – на 29,8% до 453,9 млрд. руб. (в 3 кв. 2024 года – 646,6 млрд руб.).

Наибольшее число выданных новых кредитных карт в регионах РФ в 4 квартале 2024 года отмечено в:

Москве (326,5 тыс. ед.),

Московской обл. (240,7 тыс. ед.),

Краснодарском крае (182,8 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (175,3 тыс. ед.),

Ростовской обл. (160,8 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения количества выданных новых кредитных карт в регионах РФ в 4 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирована в:

Иркутской обл. (-34,5%),

Ханты-Мансийском АО (-34,1%),

Кемеровской обл. (-33,0%),

Пермском крае (-32,5%),

Алтайском крае (-32,0%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за квартал снизился на 30,4% и 29,2% соответственно.

«Выдача новых кредитных карт сокращается уже более полугода, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Сложившаяся тенденция объясняется жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Таким образом, на получение кредитной карты с необходимым лимитом в настоящее время могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем Персонального кредитного рейтинга (ПКР), который находится в «зеленой» зоне кредитоспособности. Кроме того, заемщикам следует подбирать параметры кредитов исходя из того, что их ПДН не должен превышать 50%».