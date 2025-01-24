Иркутская школьница прошла в финал международного математического конкурса

Лилия Мусифулина, ученица 10-го класса лицея ИГУ из Иркутска, успешно прошла отборочный этап XI Международного конкурса по математике GS Group для старшеклассников «Я Решаю!», обойдя 5340 участников из 11 стран и 85 регионов России. Теперь ей предстоит бороться за победу в финале, который пройдет 8 февраля.

В рамках конкурса участникам было предложено решить восемь задач, включающих текстовые и геометрические задания, а также вопросы по теории чисел и комбинаторике. Лилия продемонстрировала высокий уровень подготовки, благодаря чему оказалась в числе 36 финалистов.

За плечами школьницы уже более 40 наград различного уровня – от муниципальных конкурсов до международных соревнований. В частности, она дважды становилась призером Международных математических соревнований в Монголии. Помимо успехов в математике, Лилия активно участвует в творческих конкурсах, являясь победителем фестиваля «Ритмы горизонта. Владивосток» и ряда других мероприятий. Также она удостоена стипендии мэра Иркутска.

Победители финала конкурса будут награждены годовой стипендией от GS Group, правом поступления без экзаменов в престижный математический лицей, дополнительными баллами при поступлении в Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, а также подарками в виде техники для учебы.