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Развитие Знаменского предместья Иркутска ускорится после завершения строительства теплового луча

Ключевым фактором для дальнейшего развития Знаменского предместья станет успешная реализация проекта по созданию инженерной инфраструктуры, включая строительство теплового луча. На данный момент готовность этого важного объекта составляет 61,3%, заявил мэр Иркутска Руслан Болотов на итоговой пресс-конференции.

Работы по обустройству теплового луча начались в 2023 году, и их планируется завершить к концу 2025 года.

Тепловой луч – крупнейший инфраструктурный проект Иркутска за последние 50 лет. Его осуществляет основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+ в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». Иркутская область стала одним из первых регионов России, где воспользовались возможностью получить федеральные средства.

Всего по проекту теплового луча в Иркутске запланировано строительство свыше пяти километров новых тепловых сетей, тепловых камер, насосных станций и тепловых пунктов. Всего луч был разделен на семь участков, где последовательно шли работы. Новая теплосеть позволит закрыть мазутные и угольные котельные в этой части Иркутска, что снизит влияние на атмосферу. Кроме того, новые коммуникации позволят построить в районе улицы Баррикад более миллиона квадратных метров жилья.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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