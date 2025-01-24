Мэрия Иркутска разрабатывает три проекта комплексного развития территории в районе «Знаменское предместье».

Создание комплексной инженерной инфраструктуры станет катализатором для возведения нового жилья и социальных объектов в районе улицы Баррикад, известном как «Знаменское предместье».

– В настоящее время разрабатывается три проекта комплексного освоения этой территории, реализация которых позволит переселить жителей из старого жилого фонда и создать новые земельные участки для размещения объектов социального назначения. После выполнения этих работ муниципалитет сможет построить современные детские сады, школы и жилые комплексы, а также благоустроить прилегающую территорию, – сообщил на итоговой пресс-конференции мэр Иркутска Руслан Болотов.

Кроме того, он напомнил о планах муниципалитета по комплексному развитию территорий в Свердловском округе. В минувшем году администрацией города заключено четыре договора КРТ: в границах улиц Гончарова, Костычева, Обручева, Стасова; на пересечении улиц Мухиной, Театральная, Якоби; в границах Гаражной, Майской и 1-го Кузьмихинского переулка, а также Флюкова, Звездинской, Миронова. Планируется, что до 2031 года на данных площадках взамен 29 аварийных домов возведут новые, а также предусмотрят строительство соцобъектов и выполнение благоустройства.