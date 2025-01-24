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ДОМ.РФ: Снижение цен на новостройки маловероятно

Согласно прогнозу аналитического центра ДОМ.РФ, в 2025 году ожидается сокращение объема выданных ипотечных кредитов в России до 1–1,2 млн единиц на сумму 3,8–4 трлн рублей. Ожидается, что восстановление роста выдачи ипотеки начнется лишь с 2026 года, когда ключевая ставка начнет снижаться, отметил руководитель аналитического центра Михаил Гольдберг, передаёт ТАСС.

По итогам 2024 года объем выдачи ипотеки вернулся к уровню 2021–2022 годов, сократившись на треть. Дальнейшее развитие ситуации зависит от динамики ключевой ставки, которая влияет на активность покупателей на первичном и вторичном рынках недвижимости.

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Несмотря на возможное замедление темпов выдачи ипотеки, рост цен на новостройки в 2025 году сохранится, хотя и останется в пределах общей инфляции. За прошедший год цены на новое жилье увеличились на 9,2%, и эта тенденция, вероятно, сохранится.

Снижение цен маловероятно из-за высокой распроданности строящихся объектов, подчеркнул Гольдберг. Проекты с вводом в текущем году распроданы наполовину, объяснил Гольдберг. Это позволяет относительно безболезненно сдвигать продажи в период пониженного спроса.

«Что касается вторичного рынка, то с учетом более привлекательной стоимости квадратного метра, спрос за собственные средства будет перетекать в сегмент готовых квартир, в первую очередь — в более современный жилфонд в привлекательных районах», — добавил Гольдберг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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