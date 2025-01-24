Сакуры и живая изгородь из кизильника появятся на улицах Ангарска

Комплексное озеленение улиц с учетом современных тенденций ландшафтного дизайна проведут в городе Ангарске Иркутской области в 2025 году. Об этом рассказал мэр Сергей Петров.

«Определено несколько локаций. На участке от Ленинградского проспекта до Декабристов вдоль улицы Социалистической посадят крупные саженцы сосен и ясеней, живую изгородь из кизильника. Через 4-5 лет их зеленая масса увеличится процентов на 40%, и улица преобразится. Высадка деревьев запланирована с учетом сохранения видимости на перекрестках для безопасности дорожного движения», – пояснил Петров.

В новом сквере в 15-м микрорайоне на пересечении Социалистической и Коминтерна также появятся сосны и декоративные кустарники. Проектом предусмотрены ярусные посадки: когда кроны высокорослых деревьев поднимутся, саженцы сирени, пузырплодника, клена Гинала будут выполнять декоративную функцию. В центре сквера установят игровые элементы для детей.

Аллею молодоженов, которую благоустроят этим летом вдоль улицы Троицкой около строящегося Дворца бракосочетаний, украсят липы. Приведут в порядок и парк «Родник», добавят зеленых насаждений и в новом сквере у магазина «Центральный».

Сакуры высадят в сквере у «Силуэта». На Ленинградском проспекте от Космонавтов до Социалистической также проведут озеленение вдоль дороги. Сформированная зеленая зона появится в парке 10-летия Ангарска в районе снесенного летнего кинотеатра.

Новую зеленую аллею высадят в городе b в рамках акции, которую проведут к 80-летию Великой Победы – местоположение обсуждается.

Работы проведут в весенне-летний период. Подрядчика определят к концу марта.