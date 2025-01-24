Бизнесмен в Братске заплатит компенсацию клиенту, которого отравил шаурмой

Жителям Братска удалось отсудить денежную компенсацию у предпринимателя за некачественную шаурму. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, летом 8-летний ребенок ел шаурму, приобретенную в павильоне быстрого питания на улице Кирова в Братске, после чего ему стало плохо. Мальчик был госпитализирован и проходил амбулаторное лечение.

«Употребление в пищу некачественного продукта, приобретенного в вышеуказанном кафе, повлекло причинение вреда его здоровью, а также причинило моральный вред. Прокуратура города предъявила в суд исковое заявление о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему», – пояснили в надзорном ведомстве.

Суд постановил выплатить компенсацию в размере 15 тыс. рублей в пользу мальчика.