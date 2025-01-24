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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за ухудшения погоды

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности. Это связано с ухудшением погодных условий, в частности, усилением ветра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Режим будет действовать c 24 по 27 января 2025 года. Руководителям исполнительных органов поручено принять меры по проведению мероприятий в неблагоприятных погодных условиях, подготовить силы и средства.

Также поручено организовать работу по созданию нормативных запасов топлива, обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.

По данным регионального Гидрометцентра, в ближайшие сутки местами по области ожидаются усиление западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, порывы до 25 м/с, снег и сильный снег, метели, понижение температуры воздуха.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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