Лучшим студентам и аспирантам Приангарья вручили именные стипендии на 3,6 млн рублей

Лучшие учащиеся вузов Иркутской области получили именные стипендии губернатора в преддверии Дня российского студенчества. Торжественная церемония прошла в областном Доме молодежи, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Стипендия назначается по итогам конкурсного отбора кандидатов, итоговое решение принимает экспертная комиссия. В 2024 году было подано 164 заявки, победителями стали 50 студентов и 20 аспирантов из восьми вузов и пяти научных учреждений региона. Им назначены стипендии на общую сумму 3,6 млн рублей – по 50 тысяч рублей получат студенты, по 55 тысяч рублей – аспиранты», – говорится в сообщении.

Именные стипендии губернатора студентам и аспирантам области вручают ежегодно с 2010 года. Это одна из форм региональной поддержки, которая способствует повышению престижа обучения в вузах региона, а также стимулирует перспективных и способных стипендиатов к дальнейшей научно-исследовательской работе.

В состав экспертной комиссии входят представители образовательных и научных организаций Приангарья, исполнительных органов государственной власти. Выбирая лучших, они учитывают победы кандидатов в олимпиадах, участие в конференциях, наличие грантов и публикаций в престижных научных изданиях и многое другое.