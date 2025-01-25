Большинство иркутян не готовы получать зарплату в конверте

Аналитики провели исследование и выяснили, сколько жителей Иркутска готовы получать заработную плату в конверте. Результаты сообщает SuperJob.

«Сегодня лишь 27% иркутян готовы согласиться на неофициальную зарплату. 49% опрошенных выступили против серых схем, каждый четвертый затруднился с ответом. Мужчины практически в 3 раза чаще женщин соглашаются на заработок в конверте: 40% против 14% соответственно», – говорится в сообщении.

Среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей каждый третий готов принять серые схемы выплат. Среди иркутян до 45 лет потенциально согласных на зарплату в конверте всего 26%, каждый второй – против. А вот среди горожан старше 45 лет сторонников – уже больше, 33%, противников – меньше, 35%.