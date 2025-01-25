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90 семей в Черемхово получили ключи от новых квартир

В городе Черемхово 90 семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья. Накануне состоялась церемония вручения, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Общая площадь новых блок-секций составляет более 5 тысяч квадратных метров. Жилье построили в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Черемхово, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах».

Всего в 2024 году в регионе по программе переселения из аварийного жилья построено 41,3 тысячи квадратных метров жилых помещений для 865 семей в Свирске, Черемхово, Иркутске, Зиме, Братске, Усолье-Сибирскоми и Нижнеудинске. В 2025 году планируется ввести еще 42,3 тысячи квадратных метров жилых помещений для 931 семьи в Нижнеудинске, Зиме, Черемхово, Байкальске, Иркутске и Усолье-Сибирском.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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