90 семей в Черемхово получили ключи от новых квартир

В городе Черемхово 90 семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья. Накануне состоялась церемония вручения, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Общая площадь новых блок-секций составляет более 5 тысяч квадратных метров. Жилье построили в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Черемхово, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах».

Всего в 2024 году в регионе по программе переселения из аварийного жилья построено 41,3 тысячи квадратных метров жилых помещений для 865 семей в Свирске, Черемхово, Иркутске, Зиме, Братске, Усолье-Сибирскоми и Нижнеудинске. В 2025 году планируется ввести еще 42,3 тысячи квадратных метров жилых помещений для 931 семьи в Нижнеудинске, Зиме, Черемхово, Байкальске, Иркутске и Усолье-Сибирском.