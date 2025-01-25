Ангарчанин отсудил 350 тысяч рублей у поликлиники за падение снега и льда на машину

Жителю города Ангарска удалось отсудить почти 350 тыс. рублей на восстановление поврежденного наледью автомобиля. Подробности сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области.

По данным Иркутского областного суда, в прошлом году мужчина привез дочь с внуком в Ангарскую городскую детскую стоматологическую поликлинику. Он припарковал автомобиль примерно в двух метрах от входа и высадил родных. Мужчина немного постоял на улице, сел в салон и услышал громкий стук по крыше.

После этого он перепарковал автомобиль, вышел из него и увидел, что крыша транспорта повреждена. На место происшествия сибиряк вызвал полицию. Во время осмотра была обнаружена вмятина размером примерно 40 на 30 см глубиной примерно 4-6 см, вследствие чего повредился и велюровый потолок внутри салона. В ходе экспертизы ущерб оценили почти в 350 тысяч рублей.

Суд установил, что медучреждение вовремя не убрало снег и лед с крыши, парковка, где остановился мужчина, не была под запретом. В связи с этим поликлинику обязали выплатить деньги потерпевшему. Ответчик пытался оспорить такое решение, но сделать это не получилось.