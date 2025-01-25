Сколько студентов в Иркутской области обучаются на бюджете: статистика

В настоящее время Иркутской области действуют девять самостоятельных государственных вузов. Сколько студентов по итогам прошлого года поступили на бюджет, рассказал Иркутскстат.

Сегодня в вузах Приангарья обучаются 62,2 тысячи студентов. Большинство из них – 62,4% – на очных отделениях, треть студентов – 33,4% – на заочных, 4,1% – на очно-заочных (вечерних). Половину студентов – 49,9% – составляют женщину, остальную часть – мужчины.

В 2024 году в высшие учебные заведения были зачислены 16,2 тыс. человек, из них 51,8% на бюджетной основе. Из общего числа принятых: на программу бакалавриата 58,6%, специалитета – 23,5%, магистратуры – 17,9%. Выпуск специалистов с высшим образованием составил 10,9 тыс. человек.

Кроме того, в нашем регионе по образовательным программам среднего профессионального образования работают 73 государственных учреждения. В них обучаются 66,8 тыс. человек. В 2024 году в них принято 21,9 тыс. студентов, выпущено – 14,2 тыс. человек.