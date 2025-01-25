На Байкале обнаружили судно, которое возило туристов на смертельно опасные экскурсии

В Иркутской области выявили опасное судно, которое устраивало туристам экскурсии с риском для жизни. По факту нелегальных перевозок возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в ноябре 2024 года корабль «Корсар-2» незаконно возил людей за 1 тысячу рублей с человека по маршруту поселок Листвянка – Бухта Песчаная. Судно не прошло техническое освидетельствование, не было годным к эксплуатации и не имело соответствующей лицензии.

Как отмечает прокуратура, при оказании услуг имелась реальная угроза жизни и здоровью пассажиров. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров на Байкале, не отвечающих требованиям безопасности, ведется расследование.