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На Байкале обнаружили судно, которое возило туристов на смертельно опасные экскурсии

В Иркутской области выявили опасное судно, которое устраивало туристам экскурсии с риском для жизни. По факту нелегальных перевозок возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в ноябре 2024 года корабль «Корсар-2» незаконно возил людей за 1 тысячу рублей с человека по маршруту поселок Листвянка – Бухта Песчаная. Судно не прошло техническое освидетельствование, не было годным к эксплуатации и не имело соответствующей лицензии.

Как отмечает прокуратура, при оказании услуг имелась реальная угроза жизни и здоровью пассажиров. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров на Байкале, не отвечающих требованиям безопасности, ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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