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Автомобиль BMW  въехал в столб и оставил без света садоводства в Иркутской области

Два садоводства в Иркутском районе частично остались без света из-за аварии. Инцидент произошел накануне, сообщает пресс-служба ИЭСК.

По данным компании, водитель BMW въехал в опору линии электропередач, оставил машину, после чего скрылся с места ДТП. Из-за столкновения воздушная линия повредилась.

Для безопасного проведения аварийно-восстановительных работ дополнительно было ограничено электроснабжение части потребителей в СНТ «Жаворонки» и СНТ «Сигнал». На место вызвали сотрудников ДПС для оформления происшествия.

В восстановительных мероприятиях участвовали восемь человек и три единицы техники.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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