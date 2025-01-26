Сильный ветер частично разрушил лед на озере Байкал

Непогода наблюдается в Иркутской области. Из-за сильного ветра повредился лед на озере Байкал, сообщает региональный Гидрометцентр.

«В результате усиления ветра по озеру отмечается нарушение целостности ледяного покрова», – говорится в сообщении.

В южной части озера на участке Танхой – Бабушкин наблюдается неполный ледостав, на остальных гидрологических постах – забереги, ледяные поля, скопления плавающего на воде снега.

В средней и северной частях озера преимущественно ледостав, местами неполный, торосы, в районе метеостанции Солнечная – неподвижный прибрежный лед.

Согласно прогнозам ученых, Байкал в 2025 году может не замерзнуть – такая вероятность сохраняется. При этом большинство экспертов предполагают, что озера все-таки покроется льдом.