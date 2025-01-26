Здание воскресной школы сгорело в Иркутской области

Пожар произошел ночью в здании воскресной школы при храме Николая Чудотворца в городе Вихоревке Братского района Иркутской области. Подробности об инциденте рассказал губернатор Игорь Кобзев.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Очаг располагался в районе умывальника с подогревом. Погибших и пострадавших нет.

Кроме того, в здании располагался Центр помощи военнослужащим и их семьям. Огонь уничтожил, помимо школы, большой объем гуманитарной помощи, которую подготовили для отправки в Иркутск, а также оборудование организации: она занималась изготовлением маскировочных сетей, окопных свечей, антидроновых одеял.

«Сейчас главные задачи – помочь волонтерскому центру и помочь церковному приходу найти новое помещение для школы. Администрация города совместно с администрацией района прорабатывает вопрос оказания помощи, в том числе связанной с размещением волонтеров», – пояснил глава региона.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 150 квадратах метров. Огонь ликвидировали 15 сотрудников с помощью пяти единиц техники.