Фестиваль «Зимниада» пройдет на Байкале: состоятся забег в купальниках и гонки на собаках

Международный фестиваль зимних игр «Зимниада» пройдет в 2025 году на Байкале в 22-й раз. В программу включено 10 событий, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Откроют «Зимниаду» соревнования по скоростному бегу на коньках «Свирские гонки», которые состоятся 1 и 2 февраля. Забеги организуют на различных дистанциях. В программе также забег в купальниках.

Байкальская экстремальная гонка «Ледовый шторм» запланирована на 2-7 февраля. Участникам предстоит преодолеть путь по льду озера протяженностью 205 км на велосипедах, лыжах или коньках.

С 22 по 24 февраля запланированы гонки на собачьих упряжках «Байкал Рэйс – 2025» по руслу Ангары – от ледокола «Ангара» и до станции Шарыжалгай.

Любители катания на коньках смогут принять участие в «Открытом Байкальском Международном Марафоне» в бухте Базарная 1 и 2 марта. В эти же выходные в музее «Тальцы» отметят Масленицу. В программе – народные забавы и игры, конкурсы, поедание блинов, хороводы, выступления фольклорных коллективов.

8 марта в поселке Аршан в Бурятии и на Байкале пройдут командные соревнования по альпинистским восхождениям «Байкализм».

С 14 по 16 марта в бухте Базарка у поселка Сахюрта состоится зимний фестиваль по северной ходьбе «Ольхонский Нордик». Будут организованы как индивидуальные, так и командные соревнования на различных дистанциях – 5, 10 и 15 км. Массовый старт для начинающих пройдет на дистанции 2,5 км.

Состоятся также ледовый переход «Ангарские бусы» и фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» в Слюдянке, на который соберутся Деды Морозы из разных регионов России.

Завершится «Зимниада» юбилейным 20-м турниром по гольфу на льду Байкала, запланированным на 22 и 23 марта.