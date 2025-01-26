Большинство иркутян хотят вернуть бесплатное профобразование для старшеклассников

Аналитики провели исследование и выяснили, сколько жителей Иркутска хотели бы вернуть систему бесплатного начального профессионального образования для старшеклассников. Результатами поделился SuperJob.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вернуться к системе начального профессионального образования, чтобы старшеклассники могли бесплатно обучиться профессии. 86% иркутян поддерживают инициативу, причем женщины – активнее мужчин: 92% против 80% соответственно», – говорится в сообщении.

9 из 10 участников опроса в возрасте от 45 лет считают предложение Вячеслава Володина правильным. Поддерживают идею и родители учеников 8-11 классов: 88% из них хотели бы, чтобы дети могли получить начальные профессиональные навыки, еще учась в школе.

Противников инициативы немного – 2%, еще 12% затруднились дать оценку.