Российские школьники смогут летать по стране за полцены: главное за выходные

За минувшие выходные стало известно, что в Белоруссии появится своя криптовалюта, в России стали расти цены на новостройки, школьникам хотят сделать щедрые скидки на перелеты по стране, а в Иркутской области ледовая обстановка на Байкале все еще нестабильна. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Белорусские «биткоины»

Специалисты Белоруссии ведут работу над созданием криптовалюты. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко после голосования на выборах главы государства. Также он отметил, что излишки электроэнергии для этих целей имеются.

Новостройки в РФ дорожают

Аналитики зафиксировали рост цен на жилье в новостройках, при этом он идет невысокими темпами: за месяц подорожание составило в среднем до 1,5%. Набольшее увеличение цен было в Челябинске и Омске – ориентировочно на 4%. Увеличение средней стоимости предложения эксперты связывают с относительно высоким спросом в конце года. В перспективе прогнозируется замедление и даже стагнация роста.

Билеты со скидкой

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать с авиакомпаниями РФ вопрос предоставления скидки не менее 50% для детей до 12 лет на авиабилеты. Сделать это необходимо до 1 февраля. Также скидка должна распространяться на международные рейсы в части полета, проходящего над территорией РФ.

Нестабильный лед

Ледовая обстановка на Байкале по-прежнему остается нестабильной: озеро все еще не замерзло. Кроме того, непогода, которая разгулялась накануне, частично разрушила покров водоема. Уверенного льда пока практически нет нигде: в разных частях наблюдаются забереги, ледяные поля, скопления плавающего на воде снега и другие явления.

Экскурсии с риском для жизни

В Иркутской области выявили опасное судно, которое устраивало туристам экскурсии. По данным правоохранителей, в ноябре 2024 года корабль «Корсар-2» незаконно возил людей за 1 тысячу рублей с человека по маршруту поселок Листвянка – Бухта Песчаная без лицензии и разрешительных документов. При оказании услуг имелась реальная угроза жизни и здоровью пассажиров. Возбуждено уголовное дело – ведется расследование.