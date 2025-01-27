Российскую экономику накроет волна банкротств

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждают о надвигающейся угрозе массового краха российских предприятий. Согласно их свежему анализу, более 20% промышленных компаний уже находятся на грани банкротства из-за чрезмерной долговой нагрузки, сообщают "Ведомости".

Процентные платежи этих организаций съедают свыше двух третей их прибыли, что делает положение критическим. Всего лишь год назад ситуация выглядела значительно лучше – таких компаний было вдвое меньше.

Особенно сильно страдают предприятия, составляющие технологическое ядро российской экономики. Среди них наиболее уязвимыми оказались компании транспортного машиностроения. Эти данные вызывают серьезные опасения относительно будущего ключевых отраслей страны.

По итогам 2024 года, когда кредитные ставки выросли в среднем в 1,6 раза, число компаний, находящихся под риском банкротства, увеличилось почти вдвое – с 5,8% до 12,5%. Эта тревожная динамика свидетельствует о том, что российская промышленность может столкнуться с серьезными потрясениями в ближайшее время.

О «сюрпризах» экономики предупреждают и другие аналитики. «Ждём массовых банкротств компаний, экономика разбалансирована, причина – в несогласованности действий ЦБ и правительства»,– такое мнение озвучил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Он считает, что повышение ключевой ставки до 21% «отнимет» в следующем году около 0,5 процентных пункта у роста ВВП и около 1 п. п. у динамики инвестиций. Он поясняет, предприятия, работающие на оборонку, будут брать кредиты под любые проценты. «Предприятиям надо просто выживать, чтобы обеспечить оборотные средства, зарплату. У кого-то, к несчастью или к счастью, есть гособоронзаказ, но теперь это уголовная ответственность за его невыполнение, поэтому они возьмут кредит и по ставке 20–30%, чтобы не сесть в тюрьму», – отметил он.

Тему банкротств предприятий угольной отрасли недавно обсуждали в правительстве. Так, на фоне кризиса в угольной отрасли из-за низких мировых цен профильные министерства разрабатывают новые меры поддержки. Одним из предложений является введение особой процедуры банкротства для угольных компаний, где ВЭБ.РФ может выступить арбитражным управляющим. Это может повысить шансы предприятий на восстановление.